İncesu Marina Su Sporları Merkezi Hizmete Açılıyor

Son yıllarda kamp-karavan festivali, dragon etkinlikleri ve çeşitli organizasyonlarla adından söz ettiren İncesu Marina, bu kez su sporları yatırımıyla dikkat çekti. İç Anadolu’nun en büyük zipline adrenalin merkezlerinden birine sahip bölgede, baraj gölü çevresinde kurulan Su Sporları Merkezi’nde ziyaretçiler farklı su aktiviteleriyle buluşacak. Açılış programında çeşitli su gösterileri de gerçekleştirilecek. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Mustafa İlmek, İncesu’nun turizm alanında önemli bir ivme yakaladığını belirterek, tüm Kayseri halkını açılışa davet etti.

Başkan İlmek açıklamasında, “Bir bardak suda fırtına koparmaya devam ediyoruz. Bozkırın ortasında bir ilçe olarak turizm konusunda önemli bir atılım gerçekleştirdik. Sayın Valimiz Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ın destekleriyle İncesu’yu festivaller ilçesi haline getirdik. Yaz sezonuna Su Sporları Merkezi’nin açılışıyla başlıyoruz. Ardından 3’üncü Kamp Karavan Festivali, off-road gösterileri, plaj voleybolu, dragon festivali ve üzüm festivali gibi birçok organizasyon gerçekleştireceğiz. Tüm bu çalışmalar İncesu’nun ve Kayseri’nin tanıtımına katkı sağlayacak. Marina Su Sporları ve Adrenalin Merkezi’nde 250 bin misafir ağırlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.