İncesu Marina temizleniyor: Yürüyüş yolu çalışmaları devam ediyor

İncesu Belediyesi tarafından Marina'da yürüyüş yolu ve kıyı temizliği yapıldığı ve çalışmaların devam ettiği belirtildi. Yapılan açıklamada, 'Daha güzel İncesu için çalışıyoruz' denildi.

İncesu Belediyesi ve Devlet Su İşleri iş birliği ile ilçede bulunan Marina’da yürüyüş yolu ve kıyı temizliği yapılıyor. İncesu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise çalışmaların devam ettiği belirtilerek, “Devlet Su İşleri ve Belediyemiz iş birliği ile İlçemizin gözbebeği Marina’da yürüyüş yolu ve kıyı temizliği yapılıyor. DSİ’ye katkıları için teşekkür ederiz. Daha güzel İncesu için çalışıyoruz” denildi.

