İncesu Marina yenileniyor: Baraj kenarı yürüyüş parkuru geliyor

İncesu Belediyesi, Marina bölgesinde yürütülen çevre düzenleme çalışmalarının hızla devam ettiğini duyurdu. Belediye, Devlet Su İşleri (DSİ) ile birlikte yürüyüş yolu yapımı ve baraj içi temizlik çalışmalarını sürdürürken, projenin tamamlanmasıyla Kayseri’nin en uzun baraj kenarı yürüyüş parkurlarından birinin ilçeye kazandırılacağı belirtildi. İncesu Belediyesi’nden yapılan açıklamada: “Marina’nın çehresi değişiyor. Belediyemiz ve DSİ iş birliğiyle Marina çevresinde yürüyüş yolu yapımı ve baraj içi temizlik çalışmaları hızla devam ediyor. Proje tamamlandığında Kayseri’nin en uzun baraj kenarı yürüyüş parkurlarından biri İncesu’muzda hizmete girecek. İncesu’nun gözbebeği Marina, çok yakında bambaşka bir görünüme kavuşacak” ifadeleri kullanıldı.