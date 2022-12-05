İncesu meydanına yeni tören alanı

İncesu’da, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve İncesu Belediyesi tarafından ilçe meydanında gerçekleştirilen ‘Yeni Meydan Projesi’ çalışmaları devam ediyor. Proje kapsamında ilçe meydanında bulunan dükkanların cephe giydirme çalışmaları sürüyor. Yeni tören alanı çalışması ise tamamlandı. Tören alanında, ay yıldızlı bayrak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk büstü, millî mücadele kabartmaları ve Türk devletlerinin bayrakları ile İncesu vurgusu ön plana çıkarıldı.

İlçede tören alanı eksikliği olduğuna dikkat çeken İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek “İncesu için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tarih ve turizm kenti olma yolunda Büyükşehir Belediyemizin katkıları ile yaptığımız çalışmalar kapsamında meydan projesinde cephe giydirme çalışması devam ediyor. İlçemizde tören alanı eksikliğini yaşıyorduk. Bu eksikliğin giderilmesi için de Fen İşleri ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerimizce yaptığımız istişare sonucu güzel bir projeye imza attık. Şimdi bu projeyi bitirmenin ve ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde yapacağımız toplu açılış programında yeni tören alanımız ve birçok yatırımız hizmete açılmış olacak” diye konuştu.