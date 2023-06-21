İncesu mezarlıklarında bayram temizliği

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi İncesu Belediyesi ekipleri, hummalı bir çalışma içerisinde girdi. Haziran ayı başı itibariyle kırsal mahallelerin mezarlıklarının temizlik, bakım ve onarımlarını yapan ekipler, ilçe mezarlığında, belediye mezbahanesinde ve çarşı merkezinde çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını söyleyen İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, insanların, bayramın en önemli adetlerinden olan mezarlık ziyaretlerini sorunsuz şekilde yapmalarını istediklerini söyledi.

Bu nedenle belediyenin sorumluluk sahasında olan mezarlıklarda bayram temizliği başlattıklarını belirten İlmek, “Aramızdan ayrılarak ebediyete irtihal etmiş olanların ebedi mekânlarının temizliği bizim için çok önemli. Bayram’ın en önemli adetlerinden olan mezarlık ziyaretlerinde vatandaşlarımızın sorunsuz bir şekilde ziyaretlerini yapmaları için ekiplerimiz 1 aydır sahada çalışmalarını sürdürüyor. Aileler gönül rahatlığıyla kabir ziyaretleri yapabilirler” dedi.