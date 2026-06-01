  • İncesu OSB Alanında Arsa Tahsis Başvuruları Başladı

Kayseri'nin önemli sanayi yatırım merkezlerinden biri olan İncesu Organize Sanayi Bölgesi'nde arsa tahsis başvuruları bugün itibarıyla başladı. Yatırımcılara yeni fırsatlar sunan bölgede, toplam 19 sanayi parseli tahsis edilecek.

İncesu OSB tarafından yapılan duyuruya göre, arsa tahsis başvuruları 1 Haziran-21 Haziran tarihleri arasında alınacak. Başvurular, meydip.sanayi.gov.tr ve https://www.incesuosb.org.tr/ilanlar adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Yatırımcılar için güçlü altyapı ve lojistik avantajlar sunan İncesu OSB; kesintisiz enerji altyapısı, demiryolu bağlantısı, havaalanına yakınlığı ve liman erişim imkânlarıyla dikkat çekiyor. Düşük arsa maliyetleri, nitelikli iş gücü potansiyeli ve yatırımcı dostu yönetim anlayışı da bölgenin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Bölgede ayrıca OSB itfaiye teşkilatı, 112 Acil Sağlık hizmetleri ve 7 gün 24 saat güvenlik hizmeti bulunuyor. Yetkililer, üretim ve istihdam odaklı yatırım yapmak isteyen sanayicileri tahsis sürecine katılmaya davet etti.

Bugün başlayan başvurular 21 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Toplam 19 parsel için yapılacak tahsislerin bölgeye yeni yatırımlar ve istihdam olanakları kazandırması hedefleniyor.

