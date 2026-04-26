İncesu OSB'de 20 milyonluk Demiryolu Lojistik Merkezi Projesi hayata geçiyor

İncesu OSB’de yapılması planlanan 20 milyon dolarlık Demiryolu Lojistik Merkezi Projesi ile sanayicilerin ihracatında Mersin Limanı’na taşımada yüzde 50 maliyet düşüşü hedefleniyor. Bu projenin Türkiye’de sadece 4 OSB’de bulunuyor.

Yeşil dönüşümde örnek bir OSB olarak öne çıkan İncesu OSB’de

Elektriğin yüzde 56’sı GES’ten karşılanıyor. Günde 4.400 ton su arıtılırken enerji altyapısı ise yer altına alındı.

Ayrıca modern itfaiye binası da tamamlanırken, sanayicilerin de güvenliği artırırıldı. Öte yandan İncesu’da 2.000 konutluk TOKİ projesi de başlıyor.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "Türkiye’nin en modern OSB’lerinden biri olduğunu büyük bir gururla, şehrin valisi olarak söyleyebilirim. İncesu OSB’de yeşil dönüşümle ilgili yapılması gereken birçok şey hızla yapıldı. Bugün GES enerjisi ile üretim yapan ender OSB’lerden birisi. Kullandığı elektriğin yüzde 56’sı GES’ten karşılanıyor. Bu çok büyük bir rakam. 2024’ün sonunda başladığımız yatırımla 23 milyon kilovat elektrik elde ettik. 96 kilometre yerin altına kablolarla döşedik, elektrik enerjisi yerin altından sağlandı. Arıtmada şu an İncesu OSB muhteşem bir enerji ortaya koymuş durumda. Sadece arıtma tesisimizde 4 bin 400 bölü gün, yani bir günde 4 bin 400 ton su arıtıyoruz" ifadelerini kullandı.