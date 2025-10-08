İncesu OSB’de 23 arsa tahsis edilecek

İncesu ilçesinde bulunan İncesu Organize Sanayi Bölgesi’nde 288 sanayi parseli bulunuyor. Boş kalan 23 sanayi parseli için arsa tahsis başvuruları başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruda, arsa tahsis ilan süresinin 3 hafta(6 Ekim Pazartesi – 26 Ekim Pazar) olduğu belirtildi. Boş parsellere yapılacak olan başvuruların birden fazla olması halinde ‘ihale’ yöntemi ile tahsisin gerçekleşeceği ifade edildi.

İncesu OSB’de tahsisi yapılacak olan arsaların birim tahsis bedeli metrekare fiyatı bin TL’den bin 300 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Ayrıca, 23 parselin ayrı ayrı alanları ise 5 bin metrekareden 195 bin metrekareye kadar değişiyor.



Boş parsellere yapılacak olan başvurular, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na ait aşağıdaki linkten gerçekleştirilebilecek;

- https://meydip.sanayi.gov.tr/#/sb-atlas