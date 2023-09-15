İncesu OSB'de yeni yatırım alanları
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Semerkent Mahallesi içerisinde bulunan bazı taşınmazlar, İncesu OSB için yeni yatırım alanı oldu.
- 15.09.2023 09:35
- Güncelleme: 15.09.2023 09:35
Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla dün gece yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre İncesu ilçesine bağlı Semerkent Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların, İncesu OSB ilave alanında yatırımcıların acil parsel tahsisi taleplerinin karşılanması amacıyla, Kayseri YİKOB tarafından acele kamulaştırılması hakkında karar verildi. Toplamda 28 parsel kamulaştırılacak.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN