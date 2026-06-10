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İncesu OSB Heyeti, Vali Çiçek Başkanlığında Toplandı

İncesu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Teşekkül Heyeti, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplandı.

İncesu OSB Heyeti, Vali Çiçek Başkanlığında Toplandı

Toplantıda, İncesu Organize Sanayi Bölgesi’nde yürütülen çalışmalar, devam eden yatırımlar, altyapı projeleri ve bölgenin üretim kapasitesini artırmaya yönelik planlamalar ele alındı ve sanayinin daha güçlü bir yapıya kavuşması, istihdamın artırılması ve yatırım ortamının geliştirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Vali Gökmen Çiçek, Kayseri’nin üretim gücüne katkı sunan her yatırımın desteklenmeye devam edileceğini vurgulayarak, bölgenin gelişimi için kurumlar arası iş birliğinin önemli olduğunu ifade etti.
 

Haber Merkezi

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