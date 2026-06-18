İncesu OSB'ye İtfaiye Yatırımı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin sigortası konumundaki itfaiye teşkilatını güçlendirmeye yönelik yatırımlar kapsamında İncesu Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı tamamlanan Büyükşehir Belediyesi İncesu OSB İtfaiye Grup Amirliği binasında incelemelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç’a inceleme programında İncesu Kaymakamı Ömer Said Karakaş, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İncesu OSB Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Püsküllü, yönetim kurulu üyeleri olan iş insanları eşlik etti.

Modern yapısı, gelişmiş teknik donanımı ve 7 araç kapasitesiyle hizmet verecek olan tesisi yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, İtfaiye Daire Başkanı Muhammet Z. Bağdat’tan çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

İncesu Organize Sanayi Bölgesi’nin büyüyen üretim hacmi ve artan yatırım potansiyeline dikkat çeken Büyükkılıç, yeni itfaiye merkezinin bölgenin güvenliği açısından önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirterek, “Sanayicimizin güvenliğini artıracak bu önemli yatırımın bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İncesu programı kapsamında bölgedeki yatırımları da değerlendiren Başkan Büyükkılıç, “İncesu’dayız, gelirken RES projemizin dönen rüzgârgüllerini gördük, içimiz rahatladı. Sonrasında Yataş Grubu’nun yapmış olduğu modern ve Avrupa’da sayılı tesislerden biri olan sünger fabrikasının açılışını gerçekleştirdik. Ekonomiye can suyu olacak, istihdama katkı sağlayacak önemli bir yatırımın ardından İncesu Organize Sanayi Bölgemizin itfaiye merkezinde incelemelerde bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yatırımcı Dostlarımızla Birlikte Şehrimize Ne Yapsak Azdır”

Yeni itfaiye merkezinin bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlandığını kaydeden Büyükkılıç, “Buraya 7 aracın rahatlıkla konuşlanabileceği modern bir tesis kazandırıldı. Organize sanayi bölgelerimizin güvenliği, üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. İstihdam olunca, üretim olunca, hizmet olunca akla bizler geliriz. Yatırımcı dostlarımızla birlikte şehrimize ne yapsak azdır” diye konuştu.

Ziyaret sırasında tesisin çevre düzenlemesi ve sıcak asfalt altyapısına ilişkin talepleri de değerlendiren Başkan Büyükkılıç, İncesu Organize Sanayi Bölgesi’nin ihtiyaçlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından yakından takip edildiğini belirterek, gerekli çalışmaların en kısa sürede yatırım programlarına alınacağını ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen İncesu OSB İtfaiye Grup Amirliği’nin, olası yangın ve acil durumlara hızlı müdahale kapasitesiyle bölgedeki sanayi kuruluşlarının güvenliğine önemli katkı sunması hedefleniyor.