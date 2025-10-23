İncesu Sarıkürklü Mahallesinde sosyal tesis projesi başladı
İncesu Belediyesi tarafından Sarıküklü Mahallesinde hayata geçirilecek sosyal tesis projesinin temel kazı çalışmalarına başlandı.
İncesu Belediyesi, Sarıkürklü Mahallesinde hayata geçirilecek sosyal tesis projesinin temel kazı çalışmalarına başladı. Yapılan açıklamada ise, “Sarıkürklü Mahallemizde Belediyemiz tarafından hayata geçirilecek sosyal tesis projemizin temel kazı çalışmalarına başladık. Mahallemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” denildi.