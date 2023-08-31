İncesu Üzüm Festivali 8 Eylül’de gerçekleştirilecek

Her yıl Eylül ayının ilk Cumartesi günü düzenlenen İncesu Üzüm Festivali, bu yıl da 8 Eylül’de gerçekleşecek. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret eden İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Başkan Büyükkılıç’a festival davetiyesi ve üzüm takdim etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Başkan Büyükkılıç, tüm Kayserililerle festivalde buluşacaklarını belirterek, “8 Eylül Cuma günü saat 16.00’da İncesu’muzda kültürel etkinlikleriyle birlikte festivalimizde buluşacağız. Emek verip, bu güzel üzümleri yetiştiren esnaflarımızın, çiftçilerimizin yanında yer alacağız, onların sevincini paylaşacağız, üretenin hizmetkârıyız” diye konuştu.

Kayserilileri 28’incisi düzenlenecek olan Geleneksel Kültür Turizm ve Üzüm Festivali’ne davet eden İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek de, üzüm yarışmasında birinci olan üzümü Başkan Büyükkılıç’a hediye edeceklerini söyledi.

Ziyarette Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da hazır bulundu.