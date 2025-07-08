İncesu'ya 3,5 Milyon TL'lik İçme Suyu Yatırımı

Yaz aylarında artan su tüketimi nedeniyle yapılan bu çalışma, özellikle Sarıkürklü Mahallesi'nde yeni bir sondaj kuyusu açılmasıyla başladı. Ardından Ø300 düktil borular kullanılarak hat imalatı yapıldı. Bu sayede saniyede 40 litre daha fazla su iletimi sağlanarak, yaz aylarında yaşanabilecek su sıkıntılarının önüne geçildi. Proje kapsamında Bahçesaray, Gönenkent, Kara Mustafa Paşa, Yeni Cami, Bulgurcu, Bahçelievler, Vali İhsan Aras, Semerkant, Fırınönü, Karakoyunlu, Kızılören Tabaklı, Kızılören Aşağı, Saraycık, Örenşehir ve Yarım mahallelerinde içme suyu iletimi daha güçlü hale getirildi.

Bu yatırımlarla birlikte, hemşehrilere kesintisiz ve kaliteli içme suyu hizmeti sunulması hedefleniyor. Gelecek yıllar da göz önünde bulundurularak yapılan çalışmaların devam edeceği bildirildi.