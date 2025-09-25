İncesu'ya 7 km'lik sıcak asfalt

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ile birlikte ilçede sürdürülen yatırımları yerinde inceledi. Üçkuyu Mahallesi’nde sıcak asfalt, İstiklal Caddesi’nde ise altyapı yenileme çalışmalarını takip eden Büyükkılıç, ilçelerle uyumlu bir çalışma anlayışı içerisinde yatırımları planlı ve sürdürülebilir şekilde hayata geçirdiklerini söyledi.

7 Kilometrelik Asfaltla Konforlu Ulaşım

İncesu ilçesi Üçkuyu Mahallesi’ndeki 7 kilometrelik sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “İncesu sınırları içerisinde Üçkuyu köyümüzdeyiz. İncesu’muza olan bağlantısını sağlamak amacıyla burada sıcak asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Değerli başkanımızla istişare etmek suretiyle köylerimizin, mahallelerimizin ihtiyaçları olan hizmetleri getirme yönünde gayret gösteriyoruz” dedi.

Büyükkılıç, gerek şehir merkezinde, gerek ilçelerde gerekse kırsal mahallelerde Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili ilçe belediyeleri ile dayanışma içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydederek, “16 kilometrelik sathi kaplamadan sonra 7 kilometrelik sıcak asfalt çalışmalarımızı yapmak suretiyle İncesu ile olan programımızı bu sene itibariyle tamamlamış olacağız. Yapılan çalışmalar hayırlı, uğurlu olsun diyoruz. Bu yolumuz adeta bir ana arter gibi Nevşehir-Kayseri güzergâhındaki yolumuzu İncesu’muza bağlayan bu hizmetlerin de güvenli olması lazım. O açıdan da bu çalışmamızı sürdürüyoruz. Ekibimizi kutluyoruz, teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, ayrıca Kayserilileri 26, 27, 28 Eylül günlerinde İncesu’da düzenlenecek festivale davet etti.

Başkan Büyükkılıç’a, İncesu Belediye Başkanı İlmek’ten Hizmet Teşekkürü

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek de Başkan Büyükkılıç’a hizmetlerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Burası bir mahalle yolu olmaktan öte İncesu ile Nevşehir, Konya, Antalya yolunun bağlantısı olan ana yola bağlantı. Adana yolundan Nevşehir yoluna bağlantıyı kısalttığımız bir yol burası aynı zamanda. Marinamızın bulunduğu alan. Tabi birlikte olunca bereket doğuyor. Vatandaşlarımızın bizden daha önce istedikleri bütün talepleri peyderpey yapmaya başladık ve inşallah en kısa zamanda da talepleri bitireceğiz. Öncelikle sizin nezdinizde ekibinize teşekkür ederiz. Gerçekten Büyükşehir’in ekibi bizzat çalışıyor burada ve inanılmaz bir işçilik çıkartıyorlar. Bütün personelin ellerine sağlık. Allah razı olsun başkanım, bundan önce nasıl destek verdiyseniz şimdi de veriyorsunuz, bundan sonra da vereceğinize inancımız tam. Teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İstiklal Caddesi’nde Altyapı Atağı

Başkan Büyükkılıç, İncesu programı kapsamında, Bulgurcu Mahallesi İstiklal Caddesi’nde asfalt öncesi altyapı yenileme çalışmalarını da yerinde inceledi. İlçenin önemli ana aks yollarından birisi olan İstiklal Caddesi’nden Marina bölgesine uzanan cadde de ekonomik ömrünü tamamlamış kanalizasyon hattı yeni nesil koruge borularla yenileniyor. Toplamda 350 metre uzunluğunda Q300 çapında kanalizasyon hattı, 250 metre içme suyu abone bağlantısı ile destekleniyor.

Bu çalışmalar kapsamında içme suyu ve kanalizasyon yenileme maliyeti toplam 1 milyon 650 bin TL’yi buldu. Başkan Büyükkılıç, bu yatırımlarla İncesu’nun hem altyapı hem de üstyapı anlamında geleceğe daha güvenli bakacağını ifade etti.

İncelemede, İncesu’daki yatırımların kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağı bildirildi. Başkan Büyükkılıç, şehir merkezinden en uzak mahalleye kadar hizmet anlayışını sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.