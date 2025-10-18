İncesu'ya kapalı halı saha kazandırılıyor

İncesu Belediyesi tarafından Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kapalı halı saha için zemin çalışmalarına başladı. Yapılan açıklamada, 'Modern konforlu ve estetik görüntüye sahip olacak halı sahamız tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacak' denildi.

İncesu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçeye kazandırılacak kapalı halı saha için zemin çalışmalarına başladı. İncesu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise “İncesu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, ilçemize kazandırılacak kapalı halı saha çalışmaları için zemin çalışmalarına başladı. Modern konforlu ve estetik görüntüye sahip olacak halı sahamız tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacak” denildi.

