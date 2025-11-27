İncesu'ya yeni kapalı halı saha

İncesu Belediyesi, ilçede yapımı planlanan kapalı halı saha projesinde sona doğru yaklaşıldığını açıkladı.

İncesu Belediyesi, spor altyapısı kapsamında ilçede yapımı planlanan kapalı halı saha projesinde sona gelindiğini açıkladı. Belediye tarafından yapılan açıklamada; “Belediyemiz tarafından yapımına başladığımız kapalı halı saha projesinde sona doğru yaklaşıyoruz. Modern ve konforlu şekilde tasarlanan halı sahamızda demir konstrüksiyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlçemizin spor altyapısına büyük katkı sağlayacak tesis sayesinde gençlerimiz güvenli ve rahat bir ortamda spor yapma imkânına kavuşacak. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak halı sahamızı vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için aralıksız çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

