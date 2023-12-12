İncesu'ya Yufka ve Yöresel Ürünler Evi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri-Adana karayolu üzerinde büyükşehir belediyesi tarafından yapımı tamamlanan yöresel ürünlerin de satılacağı Yufka ve Yöresel Ürünler Evi'nin İncesu Belediyesi'ne devredileceğini söyledi.

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  • 12.12.2023 11:49
  • Güncelleme: 12.12.2023 13:04
İncesu'ya Yufka ve Yöresel Ürünler Evi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri-Adana karayolu üzerinde büyükşehir belediyesi tarafından yapımı tamamlanan yöresel ürünlerin de satılacağı Yufka ve Yöresel Ürünler Evi’nin İncesu Belediyesi’ne devredileceğini söyledi.

Tarım ve hayvancılık alanında üreticiye önemli destekler veren Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, üretilen tarımsal ürünler ve Kayseri’nin yöresel ürünlerinin pazarlanması noktasında da vatandaşlara tam destek veriyor. Bu çerçevede, büyükşehir belediyesi tarafından İncesu ilçesi, Bahçelievler Mahallesi’nde yer alan Yufka ve Yöresel Ürünler Evi Binası’nın yapımı tamamlanarak tesis kullanıma hazır hale getirildi. Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı’nda Yufka Evi Binası’nın İncesu Belediyesi’ne devrinin yapılması ve ilgili protokol imzalama yetkisi talebi meclis üyelerince görüşülerek karara bağlandı. Meclis üyeleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan İncesu ilçesi, Bahçelievler Mahallesi’nde yer alan Yufka ve Yöresel Ürünler Evi Binası’nın İncesu Belediyesi’ne devrinin yapılması ve ilgili protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Av. Hüseyin Beyhan’a yetki verilmesi talebini de görüştü. Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi. Yufka ve Yöresel Ürünler Evi Binası’nın Büyükşehir Belediyesi’nin İncesu Belediyesi’ne armağanı olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yapıp İncesu Belediyesi’ne armağan ettiği bir çalışma. Adana yolu üzerinde, İncesu’ya varmadan orada yöresel ürünlerimizi, sucuk, pastırma da dâhil, alacağımız, satacağımız güzel bir yer” dedi. Başkan Büyükkılıç, bu projenin İncesu ilçesine ve bölgeye hayırlı olmasını temenni ederken, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek de Başkan Büyükkılıç’a hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Başkan Büyükkılıç’ın da yapım sürecini yakından takip ettiği İncesu ilçesi girişindeki Adana yolu güzergâhında mini terminal ve içerisinde de dükkânlar bulunan tesis aynı zamanda yöresel ürünlerin hem üretileceği hem de pazarlanacağı boyutuyla butik bir iş merkezi olarak vatandaşlara hizmet verecek.

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İHA

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