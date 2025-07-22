İncesu Yolunda Ağaçlara Kırıcı Müdahale: Doğa Severlerden Tepki

Ağaçların usulüne uygun bir şekilde budanması yerine, yola sarkan dallarının iş makineleri ile balyozla kırılarak yok edilmesi, çevreye verilen zararın boyutlarını sorgulatıyor.

Bu uygulamanın sorumlularının kim olduğu ve doğaya verilen zararın nasıl telafi edileceği ise merak konusu. Doğa dostları, bu tür müdahalelerin ekosisteme olan etkilerini vurgulayarak, daha dikkatli ve sürdürülebilir bir yaklaşım talep ediyor.