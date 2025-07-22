  • Haberler
  • Gündem
  • İncesu Yolunda Ağaçlara Kırıcı Müdahale: Doğa Severlerden Tepki

İncesu Yolunda Ağaçlara Kırıcı Müdahale: Doğa Severlerden Tepki

Kayseri'nin İncesu ilçesinde, yol yapım ve asfaltlama çalışmaları sırasında Taşıt Muayene İstasyonu'ndan İncesu girişine kadar uzanan güzergah üzerindeki yüzlerce ağacın dalları, iş makineleri darbeleriyle kırılarak yok edildi. Bu durum, doğa severlerin büyük tepkisini topladı.

İncesu Yolunda Ağaçlara Kırıcı Müdahale: Doğa Severlerden Tepki

Ağaçların usulüne uygun bir şekilde budanması yerine, yola sarkan dallarının iş makineleri ile balyozla kırılarak yok edilmesi, çevreye verilen zararın boyutlarını sorgulatıyor. 

Bu uygulamanın sorumlularının kim olduğu ve doğaya verilen zararın nasıl telafi edileceği ise merak konusu. Doğa dostları, bu tür müdahalelerin ekosisteme olan etkilerini vurgulayarak, daha dikkatli ve sürdürülebilir bir yaklaşım talep ediyor.

İncesu Yolunda Ağaçlara Kırıcı Müdahale: Doğa Severlerden Tepki

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Yangın Kontrol Altına Alındı: OSB'deki Fabrika Yangınına Hızlı Müdahale
Yangın Kontrol Altına Alındı: OSB’deki Fabrika Yangınına Hızlı Müdahale
Kayseri'de Mobilya fabrikasında yangını korkuttu
Kayseri'de Mobilya fabrikasında yangını korkuttu
Melikgazi Belediyesi, Sağlık Yatırımlarıyla Öncü Rol Üstleniyor
Melikgazi Belediyesi, Sağlık Yatırımlarıyla Öncü Rol Üstleniyor
Hacılar Büyük Su Projesi'nin İkinci Etabı İçin Hazırlıklar Tamamlandı
Hacılar Büyük Su Projesi'nin İkinci Etabı İçin Hazırlıklar Tamamlandı
Gazeteci Yusuf Agaşe'ye Geçmiş Olsun Ziyareti
Gazeteci Yusuf Agaşe'ye Geçmiş Olsun Ziyareti
Kayseri itfaiyesi 6 ayda 4 bin 792 olaya müdahale etti
Kayseri itfaiyesi 6 ayda 4 bin 792 olaya müdahale etti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!