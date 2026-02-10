İncesu Zabıtası 7 iş yerine idari yaptırım kararı uygulandı

İncesu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yaklaşan ramazan öncesi vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak adına ilçe sınırları içerindeki sıhhi iş yerlerinde yapılan kontrolde "son kullanım tarihi geçmiş ürünler, hijyen konuları, raf fiyatı ve kasa fiyatı arasındaki uyum, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, gramaj ve fiyat kontrolü vs" konuları denetlendi. Yapılan denetimde ihlal tespit edilen 7 adet iş yerine "idari yaptırım kararı" tanzim edildi.