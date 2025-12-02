İncesu Zipline Merkezi, Turizm Master Planı'nda

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Türkiye'nin en uzun 3'ncü Zipline Merkezi olan İncesu Adrenalin Merkezi'nin Turizm Master Planına alındığını duyurdu.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Kayseri Turizm Master Planı’nda Türkiye’nin en uzun 3’ncü Zipline Merkezi olan İncesu Adrenalin Merkezi’nin yer aldığını belirtti.

Yapılan açıklamada, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kayseri Valiliği desteği ve üniversitelerin bilimsel katkılarıyla hazırlanan Kayseri Turizm Master Planında İncesu Belediye Başkanı Av. Mustafa İLMEK’ in gayretleri, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in destekleri ile kurulan ve 2 yıldır hizmet sağlayan Türkiye’nin en uzun 3’ncü Zipline Merkezi olan İncesu Adrenalin merkezi master planına alındı. Öte yandan Örenşehir’deki Mozaik kazıları, Karamustafapaşa Kervansarayı, Yeni Cami Mahallesinde bulunan ve restorasyon ile Kent Müzesinde dönüştürülen Aziz Eustathios Kilisesi ve tarihi evler de master planında yer aldı” denildi.

