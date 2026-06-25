İncesulu eski Bakanın eşi hayatını kaybetti

Kayserili Sabahattin Çakmakoğlu'nun eşi Nurten Çakmakoğlu hayatını kaybetti. Çakmakoğlu yarın İncesu'da son yolculuğuna uğurlanacak.

İncesulu eski Bakanın eşi hayatını kaybetti

Eski Milli Savunma Bakanı merhum Sebahattin Çakmakoğlu'nun eşi Nurten Çakmakoğlu hayatını kaybetti. Nurten Çakmakoğlu’nun cenazesi 26 Haziran Cuma günü, cuma namazına müteakip İncesu Kara Mustafa Paşa Cami’nde kılınacak cenaze namazının ardından İncesu Mezarlığı’nda toprağa verilecek. 
Sebahattin Çakmakoğlu ise 2024 yılında 94 yaşında iken hayatını kaybetmişti.

Haber Merkezi

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