İncesulu sanatçı Hasan Kaçan, İncesu standını ziyaret etti

İstanbul Yenikapı’da 8-11 Aralık’ta Kayseri Tanıtım Günleri yapıldı. Kültür ve Yöresel olmak üzere iki tanıtım çadırının yer aldığı programa İncesu Belediyesi hazırlattığı Tarihi Merzifonlu Karamustafapaşa konseptli standı ve ağırladığı on binlerce ziyaretçi ile damgasını vurdu. İncesu tarihinin, kültürünün anlatıldığı fuarda ziyaretçilere 50 bin paket pekmez, kuru üzüm, iğde, pestil ve kedi bacağından oluşan ikramlıklar tattırıldı. Memleket hasretini gidermek isteyen İncesulular 4 gün boyunca İncesu’nun standını doldurdu. İncesulu oyuncu ve yönetmen Hasan Kaçan’da standı ziyaret ederek İncesulularla görüştü.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, İstanbul Kızılörenliler Dernek Başkanı Mustafa Ayten ve yönetimini hazırladığı program ile İstanbul’da yaşayan İncesulularla sıla hasretini keyifli sohbetle dindirdi. 4 gün süren Tanıtım Günlerini değerlendiren İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek “İstanbul Yenikapı’da düzenlenen Tanıtım Günleri programı kapsamında Belediye olarak 20 gün süren bir hazırlık yaptık. İlçemizin en güzel şekilde tanıtılması amacıyla yaptığımız Merzifonlu Karamustafapaşa konseptli standımıza gelen misafirler tarafından beğenildi. İlçemizin verimli topraklarında yetişen coğrafi işaretli karaevrek üzümü başta olmak üzere ve bölgemizin diğer ürünlerini standımızı ziyaret eden misafirlere ikram ettik. Binlerce İstanbul’da yaşayan hemşerimiz standımızı ziyaret ederek bizlerle sıla hasreti giderdi. Bizleri yalnız bırakmayan İstanbul Kızılörenliler Dernek Başkanımız Mustafa Ayten ve yönetimine çok teşekkür ederim. Tarih ve turizm kenti İncesu’yu en güzel şekilde tanıtmanın gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz” dedi.