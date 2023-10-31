'İncirlik Üssü'ne yola çıkacağız'
İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını durmaması halinde Türkiye'nin her yerinden cuma günü İncirlik Üssü'ne yürüyeceklerini ifade etti.
- 31.10.2023 17:45
- Güncelleme: 31.10.2023 17:45
İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "Cuma günü yola çıkacağız. İlleri gezeceğiz ve İncirlik Üssü'ne gideceğiz. Eğer bu ateşkes olmazsa, dünya halklarının hepsini Amerika üslerine karşı yürüteceğiz. Amerika üsleri, halklar tarafından kuşatılacak." diyerek Türk halkına yola çıkma çağrısı yaptı.
Haber Merkezi
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