İndirim Günleri tüm hızıyla devam ediyor

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük karma AVM'si olan KUMSMALL AVM, dev indirimler ve maliyetine satışların yapıldığı önemli bir organizasyona imza attı. 3 Haziran'da başlayan ve 11 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek olan indirim günleri büyük ilgiyle karşılandı.

PAYLAŞ
  • 05.06.2023 11:02
  • Güncelleme: 05.06.2023 11:32
  • 160
İndirim Günleri tüm hızıyla devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye ve Avrupa’nın en büyük karma AVM’si olan KUMSMALL AVM, dev indirimler ve maliyetine satışların yapıldığı önemli bir organizasyona imza attı. 3 Haziran’da başlayan ve 11 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek olan indirim günleri büyük ilgiyle karşılandı.

KUMSMALL AVM’nin Garaj İndirim Günleri için AVM içerisinde özel alan belirlendi ve kampanyaya katılan firmalar dev indirimlerle bu alanda ziyaretçilerini karşıladı. Hafta sonu büyük ilgi gören KUMSMALL AVM’de özellikle Garaj İndirim Günleri’nde adeta izdiham yaşandı. Mobilya, moda, beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri sektörlerinde yer alan onlarca firma binlerce ürünle Garaj İndirim Günleri’ne katılıyor. Maliyetine satışların yapıldığı ve dev indirimlerin uygulandığı Garaj İndirim Günleri 11 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek.

Garaj İndirim Günleri etkinliğine Elizan Life, Dormir Yatak, Kelebek Mobilya, Gürses Ahşap, Mobilay, Lüx Home, KYC Home, Boyner, Porland, Seçil Store, Bosch, Hilal, Mustafa Özcan, 7Adımda Aşk, Yufka Mobilya, Nessi Home, Kilim Mobilya ve Profilo mağazaları katılıyor.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yöre halkı ekmeğini sazlıktan kazanıyor

Yöre halkı ekmeğini sazlıktan kazanıyor

Odakır'dan Özhaseki'ye tebrik

Odakır'dan Özhaseki'ye tebrik

105 yaşındaki depremzede anne 80 yaşındaki kızıyla 3 ay sonra buluştu

105 yaşındaki depremzede anne 80 yaşındaki kızıyla 3 ay sonra buluştu

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Büyükşehir'den Pınarbaşı'da tarımsal sulama atağı

Büyükşehir'den Pınarbaşı'da tarımsal sulama atağı

Sarız'da futbola yoğun ilgi

Sarız'da futbola yoğun ilgi

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

2
'Muhalefetin İntiharı'

'Muhalefetin İntiharı'

3
Kayseri'de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

Kayseri’de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

4
Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

5
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

6
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çevre Bakanlığı'nda Ustalık Dönemi

Çevre Bakanlığı'nda Ustalık Dönemi

Başkan Çolakbayrakdar 'Daha güzel çevre için yoğun gayret gösteriyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar 'Daha güzel çevre için yoğun gayret gösteriyoruz'

DAHA FAZLA
Mantar deyip geçmeyin: Ölüme götürebilir

Mantar deyip geçmeyin: Ölüme götürebilir

Kayserispor, sezonun son maçı için bugün yola çıkacak

Kayserispor, sezonun son maçı için bugün yola çıkacak

KAYMEK Sanat Ve Mesleki Eğitim Yaz Dönemi kurs kayıtları başladı

KAYMEK Sanat Ve Mesleki Eğitim Yaz Dönemi kurs kayıtları başladı

Esentepe Mahallesi'ne bir anaokulu daha

Esentepe Mahallesi'ne bir anaokulu daha

İndirim Günleri tüm hızıyla devam ediyor

İndirim Günleri tüm hızıyla devam ediyor