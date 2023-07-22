İndirimli ev eşyası satan mağazada izdiham

Kayseri'de ev eşyası satan bir mağaza, yeni yer açması sebebi ile indirimli ürünler satınca, vatandaşlar mağaza önünde izdihama sebep oldu.

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  • 22.07.2023 12:53
  • Güncelleme: 22.07.2023 13:04
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İndirimli ev eşyası satan mağazada izdiham
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de ev eşyası satan bir mağaza, yeni yer açması sebebi ile indirimli ürünler satınca, vatandaşlar mağaza önünde izdihama sebep oldu.

Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi üzerinde ev eşyası satan bir mağaza, yeni iş yeri açması sebebi ile ürünlerde kampanya yaparak indirimli satacağını duyurdu. İndirimi duyan vatandaşlar mağaza önünde izdihama sebep olurken, mağaza yetkilileri tarafından zaman zaman kapı önünde yoğunluk oluşturulmaması ve içeri girilmemesi yönünde de hoparlörlerden duyuru yapıldı.

Vatandaşlar bir taraftan aldıkları ürünleri araçlarına taşırken, diğer taraftan da mağazadan indirimli ürün almak isteyen vatandaşların oluşturduğu kalabalık kameralara yansıdı.

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İHA

Kayseri Gündem
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