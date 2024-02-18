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- İnegöl mobilyacılarının gençlere jestine, Kayseri Mobilyacıları nasıl karşılık verecek?
İnegöl mobilyacılarının gençlere jestine, Kayseri Mobilyacıları nasıl karşılık verecek?
KAYSERİLİ MOBİLYA ÜRETİCİLERİ NE YAPIYOR? İnegöl Mobilyacılarından 124 mobilya üreticisi devletten 150 bin tl alarak evlenecek gençlere, inegöl mobilya aldıklarında nakliye ve kurulum konusunda hiçbir bedel almadan destek olacaklarını söylediler.
Ülkemizin en enemli mobilya üssü olan Kayseri'de bulunan mobilya üreticilerinden hiç bir ses çıkmazken, İnegöllü mobilya üreticisi 124 firma, devletten 150 bin tl evlilik kredisi alarak evlenecek gençlere mobilya aldıkları takdirde Türkiye'nin neresinde olursa olsun, lojistik taşımacılık ve kurulum desteği vereceklerini ilan ettiler.
Yeni evlenecek gençlere İnegöllü mobilyacıların yapmış oldukları bu jeste karşılık Kayserili mobilyacıların nasıl bir jestle karşılık verecekleri önümüzdeki günlerde belli olacak.