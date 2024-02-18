İnegöl mobilyacılarının gençlere jestine, Kayseri Mobilyacıları nasıl karşılık verecek?

Ülkemizin en enemli mobilya üssü olan Kayseri'de bulunan mobilya üreticilerinden hiç bir ses çıkmazken, İnegöllü mobilya üreticisi 124 firma, devletten 150 bin tl evlilik kredisi alarak evlenecek gençlere mobilya aldıkları takdirde Türkiye'nin neresinde olursa olsun, lojistik taşımacılık ve kurulum desteği vereceklerini ilan ettiler.

Yeni evlenecek gençlere İnegöllü mobilyacıların yapmış oldukları bu jeste karşılık Kayserili mobilyacıların nasıl bir jestle karşılık verecekleri önümüzdeki günlerde belli olacak.