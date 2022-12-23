İnfaz koruma memuru ölü bulundu

Kayseri'de iddiaya göre infaz koruma memuru ikametinde silahla vurulmuş halde bulundu.

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  • 23.12.2022 08:53
  • Güncelleme: 23.12.2022 08:53
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İnfaz koruma memuru ölü bulundu

Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Küçükali Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre silahını temizlemek isteyen infaz koruma memuru, evinde vurulmuş halde bulundu. 
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İnfaz koruma memurunun cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

1ha

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