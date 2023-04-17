İnflüenzaya dikkat: Bu virüs ishal, kusma ve mide ağrısı gibi viral tablolara da neden olabiliyor

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Kılınç Toker, inflüenza virüsünün bazı hastalarda ishal, kusma ve mide ağrısı gibi viral tablolara da neden olabildiğini söyleyerek, “Biz virüste kesinlikle antibiyotik kullanımını önermiyoruz. Bol sıvı tüketiminin beraberinde semptomları giderecek ağrı kesici, ateş düşürücü ve burun spreyleri gibi tedavileri öneriyoruz” dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Kılınç Toker, inflüenza virüsüyle ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşlara bilgiler verdi. Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Kılınç Toker, bu sene Türkiye’de beklenen kış süreci ve yağışlar beklendiği gibi olmadığı için iklim değişikliğine bağlı olarak üst solunum enfeksiyonlarında ciddi bir artış olduğunu kaydederek, “Bu artışla beraber uzun süren, bir türlü geçmeyen ve şikayetlerin sürekli şekil değiştirdiği bir enfeksiyon tablosuyla beraberiz. İnflüenza virüsü grip virüsü olarak bildiğimiz ve en sık üst solunum yolu enfeksiyonuna neden olan etkenlerden birisi. Bununla birlikte başka virüslerde mevcut. Hepsi inflüenza virüsü değil ama bu sene maalesef üst solunum yolu enfeksiyonları sıkıntılı seyrediyor. Bunların dışında pandemi korona virüse karşı alınan önlemler, maske, mesafe ve hijyen kuralları bu tür solunum yolu enfeksyonlarını azaltmıştı. Bundan sonraki alışkanlıklarımızı yavaş yavaş değiştirdiğimiz de tekrar bu virüslere maruziyetimiz artıyor” ifadelerini kullandı.

"Antibiyotik önermiyoruz"

Bu virüste antibiyotik önermediklerini kaydeden Toker, “Son dönemlerde belli faktörlerden dolayı daha dirençli, daha etkili, insanların rahatsızlıklarını uzun süre devam ettiren inflüenza virüsü ile karşı karşıyayız. Hatta sadece üst solunum yolu enfeksiyonu değil, bu virüsler bazı kişilerde ishal, kusma ve mide ağrısı gibi viral tablolara da neden olabiliyor. Bu noktada asıl dikkat etmemiz gereken şey; tedavi sürecidir. Sıkıntılar hastalarda uzadığı için antibiyotik başvuruları olabiliyor. Kişiler antibiyotik kullanımına yöneliyorlar. Biz virüste kesinlikle antibiyotik kullanımını önermiyoruz. Bol sıvı tüketiminin beraberinde semptomları giderecek ağrı kesici, ateş düşürücü ve burun spreyleri gibi tedavileri öneriyoruz. Bunun dışında ek yapmaları gereken pek bir şey yok. Bu virüsten korunmak için de mesafe, kapalı yerlerde hijyen kurallarına daha uyulmasını önerebiliriz” şeklinde konuştu.