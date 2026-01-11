İniş yapamayan Kayseri uçağının yolcusu korku dolu anları anlattı

Kayseri’de 8 Ocak tarihinde akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar, kentin birçok bölgesinde olumsuzluklara sebep oldu. Olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul-Kayseri seferini yapan uçak Kayseri Havalimanı'na iniş yapamamış; başka bir istikamette ilerleyip hava koşullarının uygun olduğu anda Çukurova Havalimanı'na güvenli bir şekilde inişini gerçekleştirmişti. Yaralanan vatandaşların bulunduğu uçakta korku dolu anlar yaşandı. Uçakta bulunan yolcu Faruk Ekinci o anları anlattı.

Olay anında uçakta korku dolu anlar yaşadıklarını belirten yolcu Faruk Ekinci,"8 Ocak 2026 Kayseri uçuşundaydım, orada bulunuyordum. 1 saatlik bir sürüş olacaktı. İstanbul'da lodos olduğundan dolayı 1 saatlik bir erteleme oldu ve daha sonrasında saat 8.30 gibi bizi uçağa aldılar. Biz uçağa bindikten sonra bir süre de uçakta bekledik. Çünkü hava bayağı bir kötüydü, şiddetli yağmur vardı. Daha sonrasında uçak kalkışa geçti. Normalde planlanan, 1 saatlik bir uçuş olmasıydı. Kayseri'ye giderken birazcık türbülans oldu ama onlar normal şeylerdi yani. Hava şartlarında şiddetli bir türbülans olsa da durumu normal karşıladık. Daha sonrasında uçak Kayseri'ye iniş gerçekleştirmek üzereydi. Tam tekerler yere değmişti ama iniş gerçekleştiremedik ve uçak geri kalktı. Daha sonrasında Kayseri'nin üzerinde yarım saat, 1 saatlik bir uçuş gerçekleşti, uçak iniş gerçekleştiremedi. Daha sonrasında bizi Çukurova Havalimanı'na doğru gönderdiler. Oraya doğru giderken uçak bir hava boşluğuna denk geldi. O hava boşluğunda uçak olduğu yere, direkt aşağı inmeye başladı. Hatta kilometrelerce aşağı doğru indik. Pilot da hatta şiddetli bir düşüşte biraz da olsa bir faydası olsun gibisinden tekerleri açtı ama neyse ki düşüş gerçekleşmedik. Biraz düştükten sonra uçak tekrardan havalanmaya başladı. Oradaki müdürlerin görüşü de şu şekildeydi; uçak yeni olduğundan, daha 5 yaşında olduğundan dolayı kanatları sağlam tasarlanmıştı. 'Eski bir uçak olsaydı o anda kanatları kırılırdı' dediler. Daha sonrasında bizi Çukurova Havalimanı'na indirdiler. Orada yaklaşık bir yarım saat kadar uçağın içinde bekledik; çünkü yaralılar vardı. Daha sonrasında ambulans geldi, ekipler geldi. Yaralıya müdahale ettiler, dışarıya çıkardılar. Daha sonrasında biz çıkmıştık. Orada ambulans da bunların içinde olmak üzere yaklaşık 7-8 tane araç vardı. Daha sonrasında bizi otobüse bindirdiler, Çukurova'nın havalimanına götürdiler. Hiçbir haber bilgi vermeden bizi orada yaklaşık bir 2 saat beklettiler. Daha sonrasında oranın müdürü geldiğinde; müdür bize saat 1.30'a kadar bekleyeceğimizi, daha sonrasında hastaneden haber geleceğini söyledi. Eğer ki hava şartları düzelseydi o haber üzerine yeniden uçuş gerçekleştirecektik. Ama hava şartları düzelmediği için bizi orada beklettiler ve daha sonrasında bize bir seçenek sundular; 'Eğer isterseniz otobüsle gidebilirsiniz, isterseniz uçak da saat 4-4.30 civarında kalkacak' dediler. Ben de uçağı beklemek istemedim, onun yerine otobüsle gittim.Yani çok korkunç bir deneyimdi. Çünkü uçak olduğu yere direkt iniyordu, pilot vesaire de korkmuştu. Yani orada bizi çok ilgisiz ve bilgisiz bıraktılar. Orada hiçbir şekilde bize bilgi vermediler, saatlerce bunu bekledik. Yani hiçbir şekilde konaklama hizmeti vesaire de sağlamadılar. Orada yani çocuklar için, hani birçok kişi için büyük bir travma olmuştu. Çoğu kişinin bir daha uçağa bineceğini pek düşünmüyorum. Yani uçakla dönen kişi sayısı da yaklaşık 50 civarıdır. Onun haricinde geri kalanlar otobüsle gitti. İnsanlar doğal olarak orada korkuyordu ama pilotun da orada hiçbir çaresi yoktu. Herkes orada korku anıyla, panik anıyla bekliyordu. Çünkü herkesin kafasında; 'Aşağıya düşüyoruz, ne olacak, hayatta kalabilecek miyiz?' gibisinden tek bir düşünce vardı. "Çünkü havada çantalar da insanların eşyaları da komple etrafa saçılmıştı” şeklinde konuştu.