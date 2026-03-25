İNOVDER Başkan Yardımcısı Arıkan, '2026 yılında inşaat sektöründe yüzde 3,5 ile yüzde 5 bandında büyüme öngörüyoruz'

Kayseri’de inşaat malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren Fatih İnşaat Malzemeleri yetkilisi ve İnovatif İş İnsanları Derneği (İNOVDER) üyesi Muhammed Fatih Arıkan, sektörün mevcut durumu ve 2026 yılı beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İnşaat sektöründe 2026 yılı için beklentilerini dile getiren Arıkan, “2026 yılında sektör olarak yüzde 3,5 ile yüzde 5 bandında büyüme öngörüyoruz. Sektörümüz, faiz oranlarının düşme beklentisi ile beraber konut satışlarında hareketlilik, düzelme konusunda görüşlerimiz var.” ifadelerini kullandı.

İNOVDER Başkan Yardımcısı Arıkan, ”Sektörlerinde yaklaşık 40 yılı aşkın bir geçmişle şehre hizmet etmeye çalıştıklarını belirterek, İnovatif İş İnsanları Derneği olarak hem mimari hem de inşa alanında şehre katma değer sağlayan inovatif çözümler sunuyoruz ” şeklinde konuştu.

2023 yılında yaşanan deprem felaketinin sektöre etkilerine de dikkat çeken Arıkan, deprem sonrası süreçte inşaat malzemeleri, işçilik ve makine parkı açısından sektörün yüzde 60-70’inin deprem bölgesine yöneldiğini, bunun da yaklaşık dörtte bir oranında enflasyon oluşmasına neden olduğunu dile getirdi.

Kentsel dönüşüm süreçleriyle birlikte sektörün yeniden dengelendiğini belirten Arıkan, ”Petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artışların maliyetleri olumsuz etkilediğini vurguladı. Nakliye ve navlun fiyatlarının sektör açısından kritik önemde olduğunu ifade eden Arıkan, petrokimya ürünlerindeki fiyat artışlarının da maliyetleri yukarı çekti” diye konuştu.

Türkiye genelinde konuta talep bulunduğunu ancak yüksek faiz oranları ve alım gücündeki düşüş nedeniyle vatandaşların zorlandığını belirten Arıkan, 2026 yılında faizlerin düşeceği beklentisiyle piyasada hareketlilik başladığını ve bunun etkilerinin yavaş yavaş görülmeye başlanacağını dile getirdi.

İNOVDER’in katkılarından bahseden Başkan Yardımcısı Arıkan, “İNOVDER üyelerine hem insani network hem iş geliştirme hem de sosyal çevre açısından büyük katkılar sağlamaktadır. Dernek içerisindeki üyelerin kendi aralarındaki ticaretleri veya derneğimiz bünyesinde kurduğumuz İNOVDER A.Ş. ile birlikte üyelerimize değerli iş fırsatları ve iş imkânları sunmaktayız. Bunun karşılığını da gün geçtikçe daha olumlu bir şekilde almaktayız” açıklamasını yaptı.

Son olarak genç girişimcilere de tavsiyelerde bulunan Arıkan, ”Bu tür sosyal ve mesleki ortamlarda bulunmanın önemli olduğunu belirterek, gençlerin kendilerini geliştirmek ve yeni bağlantılar kurmak adına bu fırsatları değerlendirmeleri gerekiyor” ifadelerine yer verdi.