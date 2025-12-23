İnovder'den Sarmobi Mobilya'ya teknik gezi

İnovder Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Esat Talo ve beraberindeki heyet, teknik gezi programı kapsamında Sarmobi Mobilya’ya ziyarette bulundu. Sarmobi Mobilya Genel Müdür Yardımcısı Faruk Sarıalp tarafından karşılıklı olarak sektör hakkında istişarelerde bulunuldu. İnovder üyeleri, daha sonra mobilya üretiminin yapıldığı fabrikayı ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu.

Program hakkında konuşan İnovder Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Esat Talo “2025 çalışmalarımızın kapsamında Aralık ayı içerisinde gerçekleştirmeyi planladığımız Kayseri içerisindeki teknik gezi programlarımızdan sonuncusu olan Sarmobi firmasının bugün teknik gezi programını icra ettik. Hakikaten Faruk Bey yönetimi ve mevcuttaki işleyiş ve dinamik bizi çok etkiledi. Kayseri içerisinde çok önemli teknik gezi programları organize ettik. Mobilya sektörüyle alakalı böyle nitelikli işleyiş ve dinamizmi bir arada bulunan; yöneticisi, çalışanı ve konumlandırmaları itibarıyla önemli bir ivme kazandıran, vizyon kazandıran bir ortamda olmak bizler için çok büyük bir farkındalık oluşturdu. Teknik gezi programları kapsamında İnovder ailesi olarak süreci destekleyerek ilerlemenin gayreti içerisinde olacağız. Elimizden geldiği kadar arkadaşlarımızın, farklı sektörlerde yatırım yapmak isteyen dernek üyelerimizin süreçle alakalı bilgilendirmelerini, işleyişle alakalı değerlendirmelerini bu vesileyle bir farkındalık oluşturmuş olacağız. Elimizden geldiği kadar dernek bünyesindeki arkadaşlarımızın gelişim süreçlerine teknik gezi programlarıyla da katkı sağlamak istiyoruz. Sarmobiözelinde de şunu ifade etmek istiyorum: Elbette ki hem şehrimizde hem de Türkiye genelinde mobilya üzerinde çok önemli işlere imza atan firmalar var. Fakat hem üretim süreci hem Sarmobi şirketinin yarım asırlık bir şirket tecrübesi bizler açısından önemli bir bakış açısı. Kurumsal altyapının oturmuş olması, kurumsal anayasanın oturmuş olması, yeni nesil yöneticilerin vizyon sahibi olması; bunlar bizi etkileyen faktörlerden bir tanesiydi. Temennim o ki mevcutta hem kendi sektöründe hem de Kayseri yerelindeki diğer sektörlerde de aynı vizyona sahip, aynı nitelikte işlere imza atacak arkadaşlarla birlikte yol yürümek. Bu vesileyle ben Sarmobi temsilcilerine ve özelde Faruk Bey'e bu noktada teşekkür ediyorum, sağ olun” ifadelerini kullandı.

Teknik geziden duydukları memnuniyeti dile getiren Sarmobi Mobilya Genel Müdür Yardımcısı Faruk Sarıalp, “Bugün şirketimiz Sarmobi'de İnovder ailesini ağırladık. Kendilerine yatırım süreçlerimizden ve bu süreçte başımızdan geçen hikayelerimizi anlattık. Bir tecrübe paylaşımı günü oldu. Ben kişilere en azından güzel bilgiler verebildiğimi düşünüyorum. Umarım bu sağladığım deneyim toplantısı hepsi için verimli olur. Ben bu tarz toplantıların da aslında her zaman destekçisiyim. Elde ettiğimiz bilgi, tecrübe, know-how'ı her zaman paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Umarım bugün de bu gelen İnovder ailesinin kıymetli üyeleri için de bir fayda sağlamış oluruz” diye konuştu.