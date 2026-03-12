İnovder, iftar yemeği organizasyonunda şehit ile gazi yakınlarını bir araya getirdi

İnovder tarafından iftar yemeği organizasyonu düzenlendi. Programa, İnovder üyeleri ve ailelerinin yanı sıra şehit ve gazi yakınları katıldı.

Burada bir konuşma yapan İnovder Genel Başkanı Ahmet Esat Talo, "Bugün burada çok kıymetli bir atmosferdeyiz. Üyelerimiz, kıymetli aileleriyle birlikte samimiyetin, muhabbetin ön planda olduğu güzel bir akşamı hep birlikte paylaşıyoruz. Bu tablo aslında İnovder'in en güçlü yanını ortaya koyuyor: Birlikte aile olmayı. Değerli dostlar, özellikle buradan bulunan kıymetli eşlerimize, ailelerimize birkaç kelam etmek istiyorum. Biliyoruz ki dernek faaliyetleri; toplantılar, etkinlikler ve programlardan ötürü bazen üyelerimizden, ailelerimizden ayrı kaldığımız zamanları kapsayabiliyor. Bu noktada gösterdiğiniz anlayışın ve fedakarlığın bizim için çok kıymetli olduğunu ifade etmek isterim. Şunu özellikle belirtmek isteriz ki üyelerimizin burada geçirdiği zaman yalnızca bir dernek faaliyeti olarak görülmemeli. Burada kurulan dostluklar, oluşturulan iş birlikleri, paylaşılan tecrübeler ve kurulan güçlü bağlar; hem kendileri için hem de işletmeleri için ciddi bir katma değer oluşturmaktadır. Kısacası, burada geçirilen zaman bir kayıp değil; aksine gelişimin, paylaşımın ve değer üretmenin bir parçasıdır. En önemlisi ise iyi insanlarla, iyi kimselerle, güzel niyetlerle bir arada geçirilen kıymetli zamanları ifade eder. Bu nedenle siz değerli ailelerimizin, üyelerimize göstermiş olduğu anlayış ve destek bizim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.