İNOVDER ihracat ve üretim odaklı teknik gezi düzenledi

İnovatif İş İnsanları Derneği (İNOVDER) tarafından dernek üyelerine yönelik bir teknik gezi düzenlendi.

Bursalı Metal’in ev sahipliği yaptığı teknik gezide Genel Müdürü Tamer Aydemir, İNOVDER üyelerine sektör tecrübelerini aktarırken, üretim süreçleri ve ihracat noktasında önemli bilgiler verdi. İNOVDER üyeleri teknik gezi kapsamında üretim tesislerini yerinde inceleme fırsatı da buldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İNOVDER Başkanı Ahmet Esad Talu, “İnovatif İş İnsanları Derneği olarak üyelerimize yönelik bir teknik gezi düzenledik. Güzel ve verimli bir programdı. Bundan sonraki süreçte bu tür teknik gezilerimizi düzenlemeye devam edeceğiz. Teknik gezimize ev sahipliği yapan Bursalı Metal’e, yarım asırdır süren başarılı çalışmalarından, katma değerli ürünlerindeki hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Temennim o ki bu ve benzeri firmalarımızın Kayseri özelinde daha nitelikli boyutlar kazanması, ihracat odaklı üretim süreçlerini artırarak devamlılıklarını sağlamaları. Tekraren teşekkür ediyorum” dedi.

Programa ev sahipliği yapan Bursalı Metal Genel Müdürü Tamer Aydemir ise, “Ben de İNOVDER’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yaklaşık 25-30 kişiyiz şu anda ve hepsi de çok değerli sanayici iş insanları. Eğer bir katkı sağlayabildiysek ufuk açma noktasında ya da bir fikir verme anlamında açıkçası çok mutlu oldum. Her zaman görüşlerimizi, bilgilerimizi paylaşmaya hazırız. Sonuçta amacımız ülkemize hizmet etmek ve ülkemize bir şekilde dinamit ve zinde tutabilmektir” ifadelerini kullandı.

Teknik gezi sonrası İNOVDER Başkanı Ahmet Esad Talu tarafından Tamer Aydemir’e plaket takdim edildi.