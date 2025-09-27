İNOVDER İno Business programı düzenlendi

İnovatif İş İnsanları Derneği(İNOVDER) tarafından moderatörlüğünü Şaban Emre Gürbüz’ün üstlendiği İno Business programı düzenlendi. Programa, İNOVDER Başkanı Ahmet Esat Talo, Turkuaz Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Özkaya ve dernek üyeleri katıldı. Programda iş dünyasına yönelik karşılıklı bilgi alışverişi ve çeşitli sorunlar ve çözümleri konuşuldu.

İNOVDER Başkanı Ahmet Esat Talo, program öncesi yaptığı açıklamada; “Bugün İnovatif İş İnsanları Derneği olarak İno Business programı kapsamında, mevcutta üyelerimizin firmasal ve kişisel gelişimlerine katkı sunabilmek adına İNO Business programı çerçevesinde derneğimizde üyelerimizle bir araya geleceğiz. İnşallah bugünkü misafirimiz, kendi firması, kişisel birikimi ve sektörel gelişmeleriyle ilgili değerlendirmelerini ve tecrübelerini bizlerle paylaşacak. Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Bey, kendi sektörüyle, kişisel birikimiyle ve yaşanmışlıklarıyla hakikaten memleketimiz Kayseri’nin önemli iş insanlarından bir tanesi. Bizler de kendisinden, ticari hayatından ve firmasal gelişimlerindeki süreçlerden faydalanarak istifade etmek istiyoruz. İnşallah programın verimli geçmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Programa konuşmacı olarak katılan Turkuaz Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Özkaya, “Karşılıklı fikir alışverişiyle, tecrübelerimizden ve genç arkadaşlarımızın heyecanından bahsedeceğiz. Şehrimize İNOVDER önderi olarak Ahmet Bey’in katkılarını yakından takip etmeye devam edeceğiz. Böyle heyecanlı, genç, iş birliğiyle ve güç birliğiyle şehrimize katma değer yaratan bir grupla beraberiz. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz, yıllardır krizlere alışmış bir milletiz. İş insanlarımız da krizlere alışmış ve krizler karşısında çözümler üretmiş iş insanlarıyız. İşin doğrusu, çok da karamsar olmaya gerek yok. Her şeyin bir sonu vardır. İnşallah bu krizlerin de bir sonu olacak. Ben inanıyorum ki önümüzdeki günlerde ya da aylarda daha iyi günler göreceğiz. Çünkü en kötüsünün geride kaldığına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Programın moderatörlüğünü üstlenen Şaban Emre Gürbüz ise “Derneğimizin çok güzel bir organizasyonu var: İno Business. Bu programla yeni nesillerle şehrimizin önde gelen iş insanlarını buluşturuyoruz. Bugün de Allah kısmet ederse Abidin Özkaya’yı misafir olarak ağırlayacağız. Bu konuda heyecanlıyız. Abidin Bey bizim için çok değerli. Hem şehrimiz hem ülkemiz hem de hayırseverliğiyle yeni nesillere örnek olacak bir kişiliğe ve karaktere sahip. İnşallah bu güzel programla ondan güzel esinlenmeler, güzel bir akışla programımızı tamamlayacağız” açıklamasını yaptı.

Turkuaz Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Özkaya, İNOVDER üyesi genç iş insanlarına, tecrübe ve birikimlerini anlattı. Soru-cevap şeklinde devam eden program, Abidin Özkaya’ya İNOVDER tarafından takdim edilen plaket ile sona erdi.