'İnovder sektörel sorunlara çözüm üretebilen bir platform'

Bakmaksan Orman Ürünleri Şirketi’nde ikinci jenerasyon yönetici olarak faaliyet gösteren ve aynı zamanda İnovder Genel Başkan Yardımcısı olan Emre Baktır, orman ürünleri sektörü hakkında bilgiler verdi.

Emre Baktır, üretimini yaptıkları pelete olan talebin Kayseri’de son yıllarda arttığını ifade ederek; “Bakmaksan Orman Ürünleri, ahşap kablo makarası, pelet, palet ve savunma sanayine sandıklar imal etmektedir. Bizler burada ana üretim olarak kablo makarası üretimi yapıyoruz. Biliyorsunuz Kayseri'de kablo üretimi yoğun sektörlerden bir tanesi. Aynı zamanda pelet üretimi de yapmaktayız. Pelet üretimi bizim ikinci ana yatırımımız diyebiliriz. Pelet Kayseri'de çok yaygın değil ama yıldan yıla, yıldan yıla daha yaygın kullanılmaya başladı. Bu, çam peleti özelinde Kayseri'de 2 üreticiden bir tanesiyiz. Halkımız çam peletinin bilgisine henüz tam vakıf değil. Karışık peletler var, sunta, MDF talaşından imal edilen peletler var. Biz Kayseri'de orman yoksun bir bölgede çam peleti imal etmekteyiz. Kış ayında şu anda çok yoğun bir talep var. Kayseri kışları ağır geçen bir kentimiz. Ondan dolayı yaklaşık bir ay önce yoğun talep başladı. Bu yoğun talep Nisan ayına kadar Kayseri'de devam ediyor. İhracatımız şu anda yok. Pelet noktasında yok ama ahşap kablo makarası ve palet noktasında ihracatımız var” diye konuştu.

İnovder Genel Başkan Yardımcısı Baktır, dernek hakkında bilgiler vererek; “İnovder bizim yaklaşık 7 yıldır üzerinde çalıştığımız, 3 yıl önce dernek olarak faaliyete geçirdiğimiz iş insanları derneğimiz. 22 kurucu ile beraber kurup Kayseri'ye yeni bir soluk getirmek maksadıyla, "birlikten kuvvet doğar" düşüncesiyle bir araya gelmiş bir topluluğuz. Şu anda 120 üyesi var yaklaşık. Ve bu üyeler hepsi birbiriyle arkadaş, dostane, ticari ilişkilerini geliştirmek maksadıyla derneğimiz faaliyetlerini sürdürüyor. İnovder bizim için çok değerli bir STK. Ben kurucularından biriyim” açıklamasını yaptı.

Baktır, İnovder’in iş insanlarına olan katkısına değinerek; “İnovder'in insanlara katkısı, çok büyük bir network ağına sahip oluyorsunuz. Sadece kendi sektörünüzde bilgi sahibi değil, diğer sektörlerde neler oluyor, neler gelişiyor, bunların hakkında bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Farklı bir sektöre yatırım yapma düşünceniz varsa, oradaki arkadaşlardan fikir alışverişi yaparak daha sağlıklı bilgiye erişebiliyorsunuz. Dostane bir ortam var İnovder'de. Tabi bizim şirketimize katkısı da mimari açıdan olsun, aklımıza takılan her soruda orada danışabileceğimiz bir arkadaş olması çok güzel bir durum. Örnek veriyorum, inşaat yaptırırken mimari açıdan kendi açımızdan destek aldık. Herhangi bir usta bulmada, mimar arkadaşlar destek oldu. Mali müşavir arkadaşlara sorularımızı sorabiliyoruz. Avukat arkadaşlardan hukuk alanında danışmanlık alabiliyoruz. İnovder her anlamda bize katkı sağlayan bir STK. İnsana vizyon kazandırıyor. Çünkü çok farklı, çok renkli kişilikler var derneğin içerisinde. Bu da bizim için ayrı bir değer oluyor, ulaşılması kolay bir değer oluyor. İnovder sektörel sorunlara çözüm üretebilen bir platform olarak da hizmet veriyor aynı zamanda. Burada yaşadığımız sektör sorunlarını dernek vasıtasıyla ilgili kurumlara iletebiliyoruz, daha güçlü sesimiz çıkabiliyor. Sektör anlamında, mobilya sektöründe olsun, hizmet sektöründe olsun, sanayicilerimizin sorunları olsun, orada fikir alışverişi yaparak kurumlara daha ciddi bir şekilde iletebiliyoruz. 1 kişinin sesi değil, 10 kişinin sesi, 20 kişinin sesi daha gür çıkıyor. Bu anlamda İnovder'in sektörel sorunlara çözümü gerçekten bizi mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.