İNOVDER, yurt dışındaki altıncı temsilciliğine Hollanda’yı ekledi

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan İNOVDER Başkanı Ahmet Esad Talo, Hollanda- Türkiye Ticaret Derneği Başkanı Ethem Emre

İNOVDER Başkanı Ahmet Esad Talo ve dernek üyeleri, Hollanda- Türkiye Ticaret Derneği Başkanı Ethem Emre ve dernek üyelerini İNOVDER Genel Merkezi’nde ağırladı.

Başkan Ahmet Esad Talo, İNOVDER’in yurt dışındaki altıncı temsilciliği olarak Hollanda temsilciliğini eklediğini belirterek, “Bugün İnovatif İş İnsanları Derneği’nde Hollanda temsilcilerimizi misafir ediyoruz. Kayseri İnovatif İş İnsanları Derneği Genel Merkezi 2022 yılında Kayseri’de kurulan bir sivil toplum kuruluşu. Geçirilen süre zarfında Türkiye genelinde 18 ilde temsilcisi 5 yurt dışı temsilciliği ile beraber önemli çalışmalara imza atan bir sivil toplum kuruluşu. Bu bağlamda bu vizyona daha güzel bir yenilik katmak adına bugün Hollanda temsilcilerimizle bir aradayız. İnşallah bundan sonraki Hollanda ticaret hacmini artırmaya yönelik İNOVDER ailesi olarak bu ikili iletişim daha farklı bir boyut kazandıracağı kanaatindeyim. Dernek faaliyetleri kapsamında temsilcikler alanında dış ilişkiler, dış ticaret ve teşkilatlanma komisyonlarımızın gayretleri ve çalışmaları neticesinde bugün bu pozisyona ulaşmış durumdayız. Ben komisyon başkanlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza bu vesile ile teşekkür etmek istiyorum. Hollanda temsilcimiz Ethem Emre Beye de hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ekip arkadaşları içerisinde yer alan arkadaşlarına da teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Hollanda- Türkiye Ticaret Derneği Başkanı Ethem Emre ise, “Hollanda- Türkiye Ticaret Derneği 15 yıl önce Hollanda’da kurulmuş olan bir sivil toplum kuruluşumuzdur. Amaç Hollanda ve Türkiye arasında ticareti teşvik etmek, geliştirmek ve sorunun olduğu yerde çözüm üretmektir. Aynı zamanda Hollanda siyasetinde de lobi çalışmaları yapmaktayız. Kayseri ilimiz Türkiye için üretken bir ilimiz. Bu sebepten dolayı ekibimiz ile birlikte Kayseri ziyaretinde bulunuyoruz. Amacımız İNOVDER’i Hollanda’da temsil etmek ve ticaret olarak ihracatımızı artırmaktır. Bu sebeple de çalışmalarımıza başlamış oluyoruz. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Hollanda- Türkiye Ticaret Derneği üyelerinden Yusuf Beyaztaş da “33 yıldır Hollanda’da mali müşavir olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda iki tane kurmuş olduğum vakıfla topluma hizmet etmeye çalışıyorum. Bunlardan bir tanesi Muhasebe Vakfı diğeri de Zilifder Vakfı. Muhasebe Vakfı mali müşavirlikle finansal zorlukların çözümü noktasında hizmet verirken, diğer Zilifder Vakfı’da bölgeyle ilgili kalkınma projeleri geliştirmektir. Amacımız Hollanda ve Kayseri arasında bir köprü oluşturup orada farklılıklar oluşturmaktır. İnsanlarımız arasında gönül birliği ve iş birliğini meydana getirebilmektir” dedi.

Hollanda Trade Center Danışman Müdür Fred van der Weijde ise, “Amacımız Türk firmalarının Avrupa ve Hollanda’ya girişi için destek vermektir. Firma kurmak için ya da ürünlerini orada satmak için iş birliği yapmayı destekleyeceğiz. Aynı zamanda Hollanda firmaları Türkiye için çok ilgi gösteriyorlar, onlara da destek veriyoruz. İstanbul ve Rotterdam’da ofislerimiz var. İş birlikleri için destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Hollanda- Türkiye Ticaret Derneği üyelerinden Mehmet Uzel de “23 yıldır ticaretle uğraşıyorum. Ethem beyle beraber Hollanda Kayseri Ticaret Derneğiyle birlikte İNOVDER ile hareket edeceğiz. Herkese şimdiden hayırlı olsun diyorum” dedi.

İNOVDER Dış Ticaret Komisyon Başkanı Ümit Ayaz da “2026’da Hollanda temsilciliğimiz hayırlı uğurlu olsun diliyorum” dedi.

İNOVDER Teşkilatlanma Komisyon Başkanı Arif Murat Çelik ise, “Hollanda ile yapmış olduğumuz ortak fikir projeleri doğrultusunda bugün Hollanda temsilciğimiz için hayırlı uğurlu olsun diliyorum” şeklinde konuştu.