İnşaat maliyet endeksi yüzde 22 arttı

TÜİK verilerine göre inşaat maliyet endeksi, 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,98 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,57 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ‘Ekim 2025 İnşaat Maliyet Endeksi’ni açıkladı. TÜİK’e göre; inşaat maliyet endeksi, 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,98 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,57 artış gösterdi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,18 ve işçilik endeksi yüzde 0,59 arttı. Öte yandan, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,68 arttı. İşçilik endeksi ise yüzde 30,49 artış gösterdi.

2024’TEN 2025’E İNŞAAT MALİYETİNİN ARTIŞI

TÜİK verilerine göre; inşaat maliyet endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,57 artış gösterdi. Bu doğrultuda 2024 yılında örnek olarak 1 milyon lira olan bir binanın maliyeti, 2025 yılında yüzde 22,57 artış göstererek yaklaşık 1 milyon 225 bin 700 lira oldu.

