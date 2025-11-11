İnşaat maliyet endeksi yüzde 23 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini yayınladı.

Verilere göre endeks, Eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,87, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 23,18 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 0,9, işçilik endeksi ise yüzde 0,82 arttı. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 19,32, işçilik endeksi ise yüzde 31 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, Eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,96, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,75 arttı. Bir önceki aya kıyasla malzeme endeksi yüzde 1,06, işçilik endeksiyse yüzde 0,8 yükseldi. Bunun yanı sıra geçen yılın aynı ayına kıyasla malzeme endeksi yüzde 18,82, işçilik endeksi yüzde 30,47 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi Eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,57, geçen yıl Eylül ayına kıyasla yüzde 24,6 arttı. Bahsi geçen yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,43, işçilik endeksi yüzde 0,87 yükseldi ve geçen yılın aynı ayına göre bakıldığında malzeme endeksi yüzde 20,91, işçilik endeksi ise yüzde 32,86 arttı.