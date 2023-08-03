İnşaat malzemesi çalan şüpheli suçüstü yakalandı
Kayseri'de inşaat malzemelerini çalmaya çalışan kişi jandarma ekiplerince yakaladı.
- 03.08.2023 16:14
- Güncelleme: 03.08.2023 16:14
Kocasinan İlçesi Boğazköprü Mahallesi’nde inşaat malzemesi satan bir işyerine giren şüpheliyi gören jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Şahsı hırsızlık yaparken suçüstü gören jandarma ekipleri bir müddet süren kovalamacanın ardından şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan şahıs için adli işlem başlatıldı.
1ha
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