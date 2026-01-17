İnşaat Mühendisi Gülsağır, '30-35 yıl sonra binaların ömrü azalıyor, yenileme sürecine girilmeli'

İnşaat Mühendisi Selman Gülsağır Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında İşin Uzmanı programına katılarak moderatör Gülistan Kesik Yılmaz’ın sorularını yanıtladı.

Gülsağır, eski yapı stoklarının güncellenmesi gerektiğini ifade ederek, “Öncelikli olarak 2019 sonrası binalarımızı bir an önce hayata geçirmemiz lazım. Eski yapı stoklarını güncellememiz, onları yıkıp yenilerini yapmamız gerekiyor ki hani daha sağlıklı olsun. Önceki binalarda malzeme kalitesi, binaların tasarım süreçleri, analizleri bunlar tabii ki belli bir düzeyde kalıyordu. Çağın gereklilikleri, teknolojinin ilerlemesi inşaat durumunda da tabii ki önemli faktör. Bizim bir an önce kentsel dönüşümle bu işlerin üstesinden gelip yapı stoğumuzu güncellememiz gerekiyor. Binanın ömrü statik olarak aslında 50 sene öngörülür. Ama 50 seneyi beklememize gerek yok. Muhtemelen 30-35 seneden sonra artık binaların ömrünün azalmaya başladığını, onları yenileme sürecine girmemiz gerektiğini bilmemiz lazım. Ama biz mevcut deprem yönetmeliğinde bir yapının ömrünü ortalama 50 yıl olarak görürüz, ona göre analizler, ona göre tasarımlar yapılır” şeklinde konuştu.