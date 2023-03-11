İnşaat Mühendisi Gülsağır: “Az hasarlı binalarda oturulabilir”

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ili etkileyen deprem sonrasında, Kayseri’de de artçı sarsıntılar olmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerden oldukça tedirgin olan Kayseri halkı ise evlerinde oluşan hasarın ne derecede olduğunu merak ediyor. İnşaat Mühendisi Muhammed Selman Gülsağır, merak edilen sorulara cevap verdi.

Statik projelerin deprem yönetmeliğine uygun olarak yapıldığını anımsatan Gülsağır, “1939 Erzincan depreminden bu yana sık sık değiştirilerek 1975’e kadar gelmiştir. 1975 depreminden sonra 1998, 2007 ve 2018’de deprem yönetmelikleri güncellenerek yürürlüğe girmiştir” bilgisini verdi.

Az hasarlı veya hasarsız binalarda duvar ve sıva çatlağı olabileceğini belirten İnşaat Mühendisi Gülsağır, taşıyıcı kolonlarında herhangi bir problem olmayan bu binalarda vatandaşların rahatlıkla evlerine girebileceğini söyledi. Ağır hasarlı yapıların ise bir an önce yıkılması gerektiğini vurgulayan Gülsağır, “Orta hasarlı demek, taşıyıcıda sorun olduğu anlamına gelir. Güçlendirme ve onarılma yapılmadan bu binalara girilmemelidir. Ağır hasarlı ve acil yıkılacak binaların da bir an önce yıkılması gerekir. Acil yıkılacak binaların itiraz süreci daha kısadır ve daha önceliklidir” şeklinde konuştu.