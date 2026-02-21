İnşaat Mühendisi Özdemir, 'Yapı güvenliği bir zincirdir'

İnşaat Mühendisi Mustafa Özdemir, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Yapı Gündem programına katılarak moderatör Tuğba Bozkuş’un sorularını yanıtladı.

İnşaat Mühendisi Mustafa Özdemir, yapı güvenliğinin zincir şeklinde birbirine bağlı olduğunu vurgulayarak, “Yapısal sorun bir etkene bağlı değildir. Yapı güvenliği bir zincirdir. Bu zincirden herhangi bir halka zayıfsa deprem bunu bulur. Mevzuatlar yaşayan organizmalardır. Deprem bilincimiz ve tecrübemiz arttıkça güncellemeler gelir ve bununla alakalı da yeni yönetmelikler yayınlanır. Biz yapıyı ele aldığımızda halkaların kopmamasını söylemiştik. Mevzuat, yerinde uygulama ve bilinçin aynı anda disipline edilmesi gerekir ve kontrol en büyük mercidir. Maalesef bizim deprem yönetmeliğiyle buluşmamız çok geç oldu. 1939 yılında ilk deprem yönetmeliği çalışmaları başladı Erzincan depreminden sonra. 19590’da bir yönetmelik yayınlandı ve yıllar içerisinde yönetmelikler gelişerek gitti. Fakat 2007 yönetmeliği ile beraber deprem güvenliği artık farklı bir boyuta taşındı. 2018 deprem yönetmeliği ile de analizler başladı. Aslında bilinmezlikler bu tarihlerden önce daha fazlaydı. Bu bilinmezliklerde yumuşak kat dediğimiz, zayıf kat dediğimiz olgular var. Önceden bu olgular bilinmiyordu. Yapılarda perdeler kullanılmıyordu ya da dükkan katları çok yüksek bırakılıyordu. Bunlar da depremdeki yapının davranışını olumsuz etkiliyordu. Açıkçası yapı stokumuzun eski yönetmeliklere göre yapılması bizim riskimizi daha arttırıyor ve yapı stokumuzun kalitesi eski yönetmeliklere bağlı olduğu için daha düşükte kalıyor” ifadelerini kullandı.