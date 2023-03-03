İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Yıldız: “Karot numunesi alınmasının binaya zararı olmaz”

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve artçıları devam eden depremler, geride enkaz bırakırken aynı zamanda binaları deprem riskine ne kadar hazır olduğu sorusunu da gündeme getirdi. Depremler sonrası yapıları hasar alan ya da almayan birçok vatandaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün kapısını çaldı. Başvuruları değerlendiren ekipler ise yapılardan numuneler alarak testlere tabi tutuyor. Bazı paylaşımlarda sütunlardan karot örneği alınmasının binanın direncini zayıflatıp zayıflatmayacağı merak edilmeye başlandı.

2018 yılında yayımlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine göre karot numuneleri alınmadan değerlendirme yapılmadığını ifade eden İnşaat Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Başkanı Murat Yıldız, bu işlemin binaya herhangi bir zarar vermediğini açıkladı. Yıldız, “Kahramanmaraş bölgesinin ilimize yakın olması nedeniyle burada ciddi manada sarsıntının hissedilmesi, ayrıca geçtiğimiz günlerde Karpuzseki’de yaşanan 4.4.’lük deprem sonrası insanların yapılara güvenmedikleri, bununla beraber tedbir almaya çalıştıklarını gördük. Bu çabalarla birlikte birtakım insanların karot numunesinin alınmasının binaya zarar vereceğini, jeofizik yöntemlerle binaya zarar vermeden depreme etkileri altından binanın performansını değerlendirebildiklerini söyleyerek çeşitli raporlar düzenlediklerini vatandaşlardan öğrendik. Halbuki bu iş böyle değil, karot numunesinin alınmasının binaya herhangi bir zararı yok. Binaların deprem etkisi altındaki değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi sadece inşaat mühendisleri tarafından yapılabilecek bir hizmet. Vatandaşlarımızı bu konuda dikkatli olması hususunda uyarıyoruz. Bahse konu olan bu jeofizik yöntemleri sadece yeterli bilgi sahibi olmadığımız zeminlerde, zeminle ilgili birtakım bilgiler edinmek için kullanılabilecek yöntemlerdir” şeklinde konuştu.

‘GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASININ PROJESİZ VE RUHSATSIZ OLARAK YAPILMASI İLERİDE HUKUKİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR’

Binalara yapılan güçlendirme çalışmalarının da belediyelerden ruhsat alınarak yapılması gerektiğini dile getiren Yıldız, “Ayrıca mevcut yapıların değerlendirilmesi neticesinde bazı binalarda güçlendirme çıkabilir. Bu güçlendirmelerde yine inşaat mühendislerince güçlendirilerek ve belediyeden ruhsat alınarak yapılması gereken çalışmalardır. Yine vatandaşlardan edindiğimiz bilgilere göre hiçbir proje hazırlanmadan binalarda çeşitli kolonlara güçlendirme yapılarak tedbir alınmaya çalışıldığını öğrendik. Bunun projesiz ve ruhsatsız olarak yapılması ileride hukuki sonuçlar doğurabilir. Bu konuda hem bina yöneticilerini hem de vatandaşlarımızı uyarmak istiyoruz” diye konuştu.

Binalarda karot numune alındıktan sonra yerinin tekrardan sağlam bir şekilde doldurulduğunu söyleyen Yıldız, “Binalarda karot alınırken inşaat mühendisinin denetiminde, kolona zarar vermeyecek şekilde alıyoruz. Vatandaşlarımızın öncelikle bunu bilmesi gerekiyor. karotu aldıktan sonra ise yüksek dayanımlı tamir harçları ile bu kolonlar eski haline getiriliyor. Bu konuda vatandaşların tedirgin olmasına gerek yok” diye konuştu.