İnşaat Müteahhidi iş yerinde ölü bulundu
Kocasinan ilçesinde faaliyet gösteren bir inşaat firmasının sahibi Feyyaz Uğur, iş yerinde ölü olarak bulundu.
Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’nde meydana geldi. İnşaat firması sahibi Feyyaz Uğur’dan haber alamayan yakınları olayı polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucu 59 yaşındaki Feyyaz Uğur’un hayatını kaybettiği belirlendi.
Uğur’un maddi sıkıntılar çektiği ve son zamanlarda ruhsal bunalım yaşadığı iddia edildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.