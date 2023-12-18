İnşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

Olay saat 10.00 sıralarında Melikgazi İlçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre inşaatta çalışan işçi çıktığı çatıdan düştü. Çatının buzlanması sonucu düşen ve yerde hareketsiz kalan işçi için ambulans çağırıldı. Sağlık ekipleri işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarmanın işleminin ardından talihsiz şahsın cenazesi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler tarafından olayla ilgili ihmal olup olmadığı ise araştırılıyor.