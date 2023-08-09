İnşaatta 3 metrelik boşluğa düşen işçiyi itfaiye kurtardı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek 3 metrelik boşluğa düşen işçi, itfaiye eikpleri tarafından kurtarıldı.

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  • 09.08.2023 15:56
  • Güncelleme: 09.08.2023 16:09
İnşaatta 3 metrelik boşluğa düşen işçiyi itfaiye kurtardı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek 3 metrelik boşluğa düşen işçi, itfaiye eikpleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Buyurkan Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana gelen olayda, işçi H.K. (42) dengesini kaybederek 3 metre yükseklikteki havuz boşluğuna düştü. H.K. düştüğü boşlukta mahsur kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yarım saatlik çalışma sonucu talihsiz işçiyi çıkardı. H.K., ambulanstaki ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği inşaatta inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

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