İnşaattan düşen şahıs hayatını kaybetti
Mimarsinan TOKİ'de bulunan inşaatın 4. katından iş kazası nedeniyle düşen 41 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Mimar Sinan TOKİ’de bulunan bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın 4. katından iş kazası sonrası düşen 41 yaşındaki şahıs, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahalede, 41 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.