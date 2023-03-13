İnsani yardım kurumları her yerde hizmette

6 Şubat 2023 günü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli yaşanan 7,7 ve 7,6 şiddetli depremler ardından 11 il ve 13,5 milyon insanı etkileyen depremin yaşanmasından bugüne Kayseri insani yardım kurumlarının çalışmaları toplantının ana gündem konusu oldu.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları ve Mazlumder Şube Başkanı Ahmet taş İnsani yardım kurumlarına bu süreçteki gayretli çabaları ve özverili çalışmalar için teşekkür etti. Depremde hayatını kaybedenlere Rahmet, yaralılara şifa ve milletimize taziye dileklerini bildirdi.

Taş bölgeye 3 hafta boyunca yaptıkları geçmiş olsun ve taziye ziyaretlerinde sivil toplum kurumları ile görüşmeler yaptıklarını, normalleşme çalışmalarını takip ettiklerini, sivil toplumun hizmetlerinin yakından görme imkanı bulduklarini ve yıkımın felaketini yakından görme imkanı bulduklarını bildirdi. Yaraların sarılması için mutlaka Devlet Millet çabasının birlikte olmasının önemini gördüklerini söyledi.

Toplantıda söz alan Kızılay Şube başkanı Cafer Beydilli, Verenel Derneği Temsicisi Hüseyin Taş, Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği Temsilcisi Burahan Karamustafaoğlu, Şefkat derneği temsilcisi E. Hakan Ekinci, Hasene Derneği temsilcisi İbrahim Saylak, iyilikder temsilcisi Ahmet Kaçar, Diyanet vakfı temsilcisi Fazıl Demirkol, Darülaceze Vakfı Temsilcisi Nevzat Ödev ve İnasn Vakfı Temsilcisi Osman Deniz Ünver kurumlarının gerek deprem bölgesinde gerekse Kayseri’ye gelen 70.000’e yakın depremzede için yaptıkları hizmetler hakkında detaylı bilgiler verdiler.

Hayır kurumlarımızın deprem bölgesindeki aşevi işletme, Çadır dağıtma, hijyen setleri dağıtımı, su dağıtma, Kayseri’de misafir edilen depremzedeler için gıda, giyim, ev eşyası ve diğer yardımların önemli hizmetler olduğunu bildiren temsilciler, bu hizmetlerle devletin yükünü paylaşarak işini Kolaylaştırdıklarını, Millet Devlet işbirliği ile katkı sunduklarını dile getirdiler. Ramazan ayındada deprem bölgesi ve Kayseri’deki deprem misafirleri için hazırlıklar yaptıklarını söylediler.

Yeni hizmete giren 6 katlı Hasene insani yardım vakfı Kayseri Şubesi hizmet binasını hizmet birimlerinin yerinde incelenmesi ile Mart ayı toplantısı tamamlanmış oldu.

Gönüllü Kuruluşlar başkan Taş katılımcılara ve evsahipliği yapan Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği yetkililerine teşekkür ederek, yeni hizmet binasının hayırlı hizmetlere evsahipliği yapmasını diledi

