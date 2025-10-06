'İnsanlık Vicdanı Ayakta ABD ve İsrail Soykırımda Katliamda'

Başkan Ahmet Taş, "Üç yıl boyunca Gazze ve Filistin'de, çoğunluğunu çocuk ve kadınların oluşturduğu 90 bine yakın masum insan hayatını kaybetti. 150 binden fazla insan yaralandı. Camiler, kiliseler, okullar, hastaneler ve şehirler bombalanarak harabeye çevrildi" dedi.

Açıklamada, Türkiye ve diğer ülkelerin diplomatik girişimlerinin sonuç vermediği, ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun saldırıları durduracak bir güç oluşturulamadığı ifade edildi. Taş, "Dünyanın dört bir yanından vicdanlı insanların insani yardım ulaştırma çabaları engellendi. SUMUD gemilerine yapılan saldırılarla, insani yardım aktivistleri tutuklandı" diye konuştu.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları, Gazze ve Filistin'de hayatını kaybeden masum insanlara Allah'tan rahmet dileyerek, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti. Taş, "Adaletli bir barışın sağlanması için, ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu’ya güvenilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Savaşın sona ermesi için bölge ülkelerinin harekete geçmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Dernek, SUMUD vicdan filosuna katılan aktivistleri tebrik ederek, "İyi ki varsınız" mesajını iletti.